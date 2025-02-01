القسام تسلم 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل

سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، ثلاثة أسرى إسرائيليين ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرت عملية تسليم الأسيرين عوفر كالديرون وياردن بيباس للجنة الدولية للصليب الأحمر قرب ميناء خان يونس، جنوب قطاع غزة، في حين تم تسليم الأسير الإسرائيلي الثالث كيث شمونسل سيغال، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، في مدينة غزة.

ومن المقرر أن تطلق قوات الاحتلال 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتسلم موظفو الصليب الأحمر الدولي الأسيرين بعد توقيع أوراقهما من أحد عناصر القسام، على وقع أصوات الهتافات للمقاومة والتكبيرات. وانتشرت عناصر كتائب القسام في أحد المواقع بخانيونس، على بعد شارع واحد من منزل الشهيد يحيى السنوار، بالتزامن مع انتشار عناصر آخرين في موقع الميناء غربي غزة.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن المركبة التي ظهرت في عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردن بيباس، تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

ونصبت منصة ولافتات كبيرة حملت صورة الشهيدين محمد الضيف ورافع سلامة والشهداء القادة الذين أعلنت القسام استشهادهم أمس الجمعة، إلى جانب عبارات باللغة العبرية كتب فيها “الصهيونية لم تنتصر”.

ووصلت مركبات الصليب الأحمر الدولي إلى موقعي الإفراج عن الأسرى. وسيظهر في مراسم الإفراج عن الأسير حامل الجنسية الأمريكية قائد كتيبة الشاطئ أبو عمر الحواجري، الذي سبق وأن أعلن الاحتلال اغتياله.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أعلن أمس أسماء الأسرى الثلاثة المشمولين بهذه الدفعة، وهم عوفر كالديرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس.

حماس: مشاهد الالتفاف الجماهيري استفتاء حقيقي على نهج المقاومة

هذا، وأعلنت حركة حماس في بيانٍ لها أنه، في إطار صفقة “طوفان الأحرار”، أفرجت المقاومة عن ثلاثة أسرى من العدو الصهيوني، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

وأوضحت حماس أن عملية التسليم جرت اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء، وعلى رأسهم القائد الضيف وإخوانه من أعضاء المجلس العسكري، في رسالة عهدٍ ووفاءٍ تؤكد أن رجال القسام باقون على العهد وسيواصلون المشوار.

وأضافت الحركة أنه “رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة”.

وأكدت حماس أن مشاهد الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية التي رافقت هذا الإنجاز واحتفلت به تعدّ استفتاءً حقيقيًا على نهج المقاومة كسبيلٍ لتحرير الأرض والمقدسات.

كما أشارت إلى أن الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تُثبت قيم المقاومة والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، في حين يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في سجونه.

وشددت الحركة، في بيانها، على أن إنجاز المقاومة لعملية التبادل الرابعة اليوم بكل إبداعٍ وكبرياء هو تأكيدٌ على قيمها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق، داعيةً إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم اللجوء إلى المماطلة والمراوغة.

وكانت فصائل المقاومة أفرجت أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين. وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي القطاع.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن مساء الجمعة أن تلقت الحكومة قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم المقاومة الفلسطينية اليوم. وأكد أن مسار الإفراج سيكون كالمعتاد حيث ينقل الصليب الأحمر الأسرى إلى نقطة الالتقاء ثم إلى قاعدة رعيم العسكرية، وتنقل المروحيات العسكرية الأسرى إلى المستشفيات حسب حالتهم الصحية.

من جهته، أوضح مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن قائمة الأسرى الإسرائيليين التي سلمت للاحتلال للإفراج عنهم اليوم تشمل أسيرًا من المرضى التسعة. وبين أن الاحتلال سيفرج اليوم السبت، عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرًا من أبناء غزة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما أكد المكتب أن الأسرى الـ111 هم جزء من قائمة ألف أسير من أبناء غزة اعتقلوا بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

المصدر: مواقع