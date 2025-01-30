بدء عملية تسليم الأسيرة الصهيونية “أربيل يهود” إلى وفد الصليب الأحمر في خان يونس قرب منزل الشهيد القائد يحيى السنوار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 12:42

بدء عملية تسليم الأسيرة الصهيونية “أربيل يهود” إلى وفد الصليب الأحمر في خان يونس قرب منزل الشهيد القائد يحيى السنوار

منذ 6 mins 30 January، 2025
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