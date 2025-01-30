وسائل إعلام أميركية: فرق الطوارئ تنتشل ما لا يقل عن 19 جثة من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن ولا مؤشرات عن وجود ناجين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 08:06

وسائل إعلام أميركية: فرق الطوارئ تنتشل ما لا يقل عن 19 جثة من نهر بوتوماك بعد تحطم الطائرة في واشنطن ولا مؤشرات عن وجود ناجين

منذ 57 mins 30 January، 2025
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