فوكس نيوز عن الجيش الأمريكي: 3 جنود كانوا على متن مروحية بلاك هوك التي اصطدمت بطائرة الركاب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 06:34

فوكس نيوز عن الجيش الأمريكي: 3 جنود كانوا على متن مروحية بلاك هوك التي اصطدمت بطائرة الركاب

منذ 43 mins 30 January، 2025
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