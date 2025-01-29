وعد والتزام | مؤسسة جهاد البناء تعلن عن منجزات عملها التراكمي في مشروع الترميم

أعلنت مؤسسة جهاد البناء عن منجزات العمل في مشروع الترميم، إتماما لمسيرة شهيدنا الأقدس والأسمى سماحة السّيد حسن نصرالله (قده).

وتسعى جمعيّة مؤسسة جهاد البناء الإنمائيّة بجميع طواقمها وكوادرها إلى الكشف عن الأبنية المتضررة بوتيرة سريعة لإعادة أهلنا الصّامدين والمضحين إلى منازلهم.

وفي هذا السّياق فإنّ إحصاءات منجزات العمل في مشروع التّرميم مستمرة بشكل تصاعدي. وأعلنت المؤسسة أن أعداد الإستمارات المدخلة إلى برنامج التّرميم بلغت (253,285) إستمارة.

وتنقسم المراكز بحسب الإحصاء الأخير بتاريخ 28-1-2025 بحسب المناطق على الشّكل الآتي:

منطقة جبل عامل الاولى (قرى جنوب نهر الليطاني):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (78,443)، موزعة على (116) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (144) مهندساً و(74) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (8) وعدد مراكز المعلوماتية (3).

منطقة جبل عامل الثانية (قرى شمال نهر الليطاني والبقاع الغربي):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (70,499)، موزعة على (107) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (79) مهندساً و(74) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الثالثة (بيروت والضاحية الجنوبية وساحل المتن):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (87,062)، موزعة على (93) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (156) مهندساً و(60) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (5) وعدد مراكز المعلوماتية (1).

المنطقة الرابعة (البقاع – بعلبك الهرمل):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (34,103)، موزعة على (126) مربعاً وقرية. وعمل في هذه المهمة (67) مهندساً و(47) تقنياً لادخال الكشوفات الكترونياً.

وبلغ عدد مراكز المهندسين في هذه المنطقة (7) وعدد مراكز المعلوماتية (7).

المنطقة الخامسة (جبل لبنان والشمال):

بلغ عدد الوحدات السكنية المكشوف عليها (216)، موزعة على (6) مربعات وقرى. جرى الانتهاء من مسح هذه المنطقة خلال الحرب.

وفي المحصلة، بلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية المكشوف عليها بلغ (270,323)، موزعة على (448) مربعاً وقرية.

المصدر: موقع المنار