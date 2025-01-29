قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتمشيط مكثف لبلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:48

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتمشيط مكثف لبلدة مركبا

منذ 8 mins 29 January، 2025
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