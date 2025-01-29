الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزسس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:46

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزسس

منذ 2 ساعة 29 January، 2025
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