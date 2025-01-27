قناة “كان” العبرية : اعتبارًا من اليوم تفقد “إسرائيل” الورقة الضاغطة الرئيسية في صفقة الأسرى، إعادة الفلسطينيين إلى شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 12:20

قناة “كان” العبرية : اعتبارًا من اليوم تفقد “إسرائيل” الورقة الضاغطة الرئيسية في صفقة الأسرى، إعادة الفلسطينيين إلى شمال غزة

منذ 14 mins 27 January، 2025
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