وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 10:48

وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفع بعض العقوبات عن سوريا

منذ 20 mins 27 January، 2025
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