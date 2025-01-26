النائب في البرلمان إلياس جرادي: ما يحصل اليوم هو رسالة للتاريخ ويجب عدم تكرار أخطاء الماضي بترك أهل الجنوب وحدهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 14:46

النائب في البرلمان إلياس جرادي: ما يحصل اليوم هو رسالة للتاريخ ويجب عدم تكرار أخطاء الماضي بترك أهل الجنوب وحدهم

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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