رئيس حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين: تحرير الأسرى انتصار تاريخي لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 04:00

رئيس حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين: تحرير الأسرى انتصار تاريخي لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

منذ 50 mins 26 January، 2025
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