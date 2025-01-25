الاحتلال يعتقل أقارب للأسير المنوي الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل سائد الفايد من مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 06:28

الاحتلال يعتقل أقارب للأسير المنوي الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل سائد الفايد من مدينة قلقيلية

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
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