سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة أرضية في تحشد للآليات العسكرية بمحور البساتين وحققنا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2025 - 05:00

سرايا القدس – كتيبة جنين: فجرنا عبوة ناسفة أرضية في تحشد للآليات العسكرية بمحور البساتين وحققنا إصابات مؤكدة

منذ 2 يوم 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة