القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق الجزيرة كشف مواد حازتها حماس قبل 7 أكتوبر وهذا يبرز حجم العمى الأمني قبل الهجوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 01:50

القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق الجزيرة كشف مواد حازتها حماس قبل 7 أكتوبر وهذا يبرز حجم العمى الأمني قبل الهجوم

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
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