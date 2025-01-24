وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوبي لبنان وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 24 2025 - 19:42

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش سيسحب قواته من أجزاء من القطاع الشرقي جنوبي لبنان وسيترك قوات في أجزاء أخرى لفترة قد تمتد لأسابيع

منذ 42 mins 24 January، 2025
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