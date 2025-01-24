قناة كان العبرية: نقاشات بين المستوى السياسي وكبار الضباط بشأن رد إسرائيل على أسماء الأسيرات التي نشرتها حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 18:08

قناة كان العبرية: نقاشات بين المستوى السياسي وكبار الضباط بشأن رد إسرائيل على أسماء الأسيرات التي نشرتها حماس

منذ 13 mins 24 January، 2025
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