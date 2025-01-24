حزب الله شيّع الشهيدين السعيدين أسامه زين الدين وعلاء غصن في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 18:08

حزب الله شيّع الشهيدين السعيدين أسامه زين الدين وعلاء غصن في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري

منذ 26 mins 24 January، 2025
لبنان

شيّع حزب الله في روضة الحوراء زينب (ع)- الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيدين السعيدين على طريق القدس: أسامة مصطفى زين الدين “محمد باقر” والمهندس علاء موسى غصن “عبد الرؤوف”، وذلك بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة، تقدمتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) والفرق الكشفية من حملة الصور والرايات، وقد ردد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسديهما الطاهرين في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيدين، حيث أدت ثلة من المجاهدين القسم بمتابعة طريق الجهاد والمقاومة، وصلاة على الجسدين الطاهرين، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، وفعاليات وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

المصدر: اعلام بيروت

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