عناوين واسرار الصّحف الصادرة ليوم الجمعة 24-1-2025

العناوين

النهار:

-ماذا بعد الـ60 يوماً؟

-وزير الخارجية السعودي يحمل أجندة الدعم للبنان

-الاقتصاد الرقمي كيف يغيرّ حياة النازحنين؟

الاخبار :

-ابن فرحان يربط الدعم بحكومة إصلاحات واسعة: «كلّنا إرادة» جزء من مشاورات التأليف

-وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا

-السعودية في لبنان مجدّداً: أنا من ينطق باسم السنّة!

-«الأخبار» في بيت لاهيا: هنا ارتُكبت جريمة العصر

اللواء:

-بن فرحان في بيروت اليوم: عودة الاحتضان العربي للاستقرار والإعمار

-ضغوطات نيابية وحزبية تؤخّر التأليف.. وإسرائيل تطالب موافقة أميركية على استمرار الاحتلال بعد الأحد

-عودة السعودية مع عودة التوازن الداخلي

-الثلاثية» في البيان الوزاري بين السياسة والقانون

الجمهورية:

-العودة السعودية تشجيع وتسهيل

-الرئيس عون خطاب القسم سيُنفذ

الديار:

-«حبس أنفاس» جنوباً… وبن فرحان يُحدد الأولويات السعودية

-«اسرائيل» تناور وغموض من حزب الله حول «اليوم التالي»؟!

-سلام يواصل تفكيك «الألغام»… وزارة المال للشيعة

الاسرار

النهار:

-لا تستبعد مصادر متابعة للوضعين العربي والداخلي، أن

يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” لبنان لتهنئة رئيس الجمهورية، ومن ثم البحث في موضوع المخيمات وتسليم السلاح للجيش اللبناني.

-في حين لم يؤكد اي مصدر كنسي شائعة قرب استقالة

البطريرك بشارة بطرس الراعي بدأ عدد من المطارنة يعدّون

العدة للمرحلة المقبلة ويعرضون ترشيحاتهم لتولي المنصب.

-اعاد قسم البروتوكول في القصر الجمهوري العمل بأدبيات صارمة في ما خص لقاء الرئيس والتقاط الصور معه بعكس ما حصل في الاعوام الثلاثة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بعدما تراجع البروتوكول تحت ضغط الثورة في الشارع ما حدا بنائبة الى لبس جينز ممزق عند لقاء الرئيس.

-بات واضحا ان انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المصارف ستشق طريقها الأربعاء المقبل خلال الجمعية العمومية الإنتخابية بعدما ثبت عدد المرشحين على 14 وهو العدد المتفق عليه لامرارها نتيجة تسوية عطلتها سابقا وقضت برفع عدد اعضاء الهيئة من 12 الى 14

اللواء:

همس

-حسب، دبلوماسي من الخماسية، فإن السعاة العرب والأجانب أصبحوا على معرفة بآليات عمل الكتل والأحزاب اللبنانية إزاء الاستحقاقات الوطنية

غمز

-يتقدم في أفكار التأليف، في ما خصَّ الوزارات الخدماتية والمنتجة تقديم أسماء من ذوي الكفاءات والنجاحات في المجالين المالي والاقتصادي

لغز

-شكلت ما يمكن بتسميتها بـ «مجموعات عشائرية» حدودية لتأمين حماية القرى الشرقية من «تعديات العصابات وبدعم مباشر من جهات غير حزبية»

البناء:

خفايا

-يؤكد مصدر سياسي إن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودية في بيروت لم تشهد ما كان يرغبه بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين إشارات تتصل بتعثر تشكيل الحكومة بما يمكن اعتباره كلمة سر سعودية كان البعض ينتظر سماعها وأن الوزير فيصل بن فرحان ركز على المواقف المعلنة للرياض ولم يضف إليها متحفظا على اي ايحاء يفهم منه نوع من التدخل السعودي وقال المصدر إنه يرجح حصر التفاصيل اللبنانية بالسفير السعودي وعندما يستدعي الأمر الوزير يزيد بن فرحان.

كواليس

-وصف مصدر دبلوماسيّ التسريبات المتعاكسة إسرائيلياً حول تمديد مهلة الستين يوماً المحددة لإنجاز الانسحاب من لبنان أو حول تنفيذ الانسحاب والبقاء في بعض المناطق غير المأهولة ذات الأهميّة العسكرية بالقول إننا لا نزال في مرحلة جس النبض، حيث ليس سهلاً اتخاذ قرار نهائي في شأن يتصل بعدة أطراف منها لبنان وحزب الله ضمناً، لكن منها أيضاً فرنسا وأميركا، وخصوصاً أن الاتفاق صياغة أميركية. وتوقّع المصدر أن يبقى الموقف غامضاً وأن نشهد ردوداً على محاولات جس النبض تسهم ببلورة الصورة النهائيّة يوم الأحد

المصدر: صحف