سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، ضرورة الترفع عن كافة الصغائر لتأليف الحكومة وانطلاق عجلة العمل، معتبراً أن من أهم أهداف الاستعجال في تشكيلها هو الإسراع في إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وخلال استقباله وفداً من المجلس الدستوري، شدد الرئيس عون على أهمية دور المجلس في صيانة الدستور، معتبراً أنه لولا دور القضاء لأصبحنا في شريعة الغاب، ومبدياً تصميمه على المضي قدماً في إقرار قانون استقلالية القضاء.

وفي لقاء آخر مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، البطريرك أفرام الثاني، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في تأليف حكومة بأسرع وقت تكون ملائمة لتطلعات الشعب، مشدداً على ضرورة مد جسور الثقة تدريجياً مع العالمين العربي والغربي.

كما استقبل الرئيس عون الرئيس السابق للحكومة، حسان دياب، الذي دعا الجميع إلى التعاون مع الرئيسين عون ونواف سلام لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

على الصعيد الدبلوماسي، تسلم الرئيس عون رسالة تهنئة خطّية من ملك بريطانيا، تشارلز، نقلها إليه السفير البريطاني في لبنان، عبّر فيها عن تقديره لشخص رئيس الجمهورية، قائلاً: “أتمنى لكم كل النجاح في قيادة بلدكم خلال هذه المرحلة المهمة”.

وخلال اللقاء، أكد السفير البريطاني وقوف بلاده إلى جانب لبنان، ولا سيما في تعزيز قدرات الجيش والقوات المسلحة اللبنانية. واعتبر أن” انتخاب الرئيس عون يشكّل فرصة للبنان للنهوض من جديد، كما تناول البحث الوضع في الجنوب وضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها”.

ومن زوار قصر بعبدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، الذي هنأ رئيس الجمهورية بانتخابه وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان.

المصدر: مواقع