“تيار الفجر” بارك انتصار غزة: ليس لنا إلا خيار المقاومة

بارك “تيار الفجر” في لبنان في بيان له الاثنين “لشعب فلسطين ولأهل غزة الانتصار الكبير على العدو الاسرائيلي”. وأكد “ليس لنا إلا خيار المقاومة الذي نتمسك به حتى الرمق الأخير”.

ولفت التيار الى أن “أي إنسان حر في كل بقاع الأرض لا يستطيع إلا أن يحفظ لغزة وأهلها ومجاهديها هذا الموقف التاريخي”، وتابع ان “ما يزيد من تألق هذا الموقف الجهادي الفلسطيني التاريخي تكالب القوى الدولية الظالمة والمتوحشة وحمايتها للكيان الصهيوني الغاصب ومده بكل أسباب القوة العسكرية والسياسية والأمنية والتكنولوجية التي فتكت بشعوبنا وعجزت عن كسر إرادتها”.

وأكد التيار ان “هذه الشعوب وفي طليعتها الشعب اللبناني ومقاومته العظيمة الباسلة استمرت في أداء واجبها الجهادي وقدمت في موقف تاريخي مواز للموقف الفلسطيني كل أنواع التضحية التي توجت بشهادة القائد التاريخي السيد حسن نصر الله وثلة من إخوانه المقاومين الأبرار” .

وأشار التيار الى أن “هذا النصر للشهداء والمقاومين والمجاهدين المنتشرين في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران ومن كل أرض عربية وإسلامية تضامن أحرارها مع غزة العزيزة وتصدوا خلال العام المنصرم للوحشية الصهيونية – الأميركية – الغربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام