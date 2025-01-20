مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في طوباس بالضفة الغربية

قُتل ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي وأصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح، بعد تفجير المقاومة عبوة ناسفة بدورية للعدو، اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بعد منتصف ليل أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل قائد كتيبة في جيش الاحتلال، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة في قوة عسكرية في طمون جنوب طوباس.

كما أفادت مصادر محلية أن تفجير العبوة استهدف جيباً عسكرياً محملاً بالجنود، أصيب عدد منهم بجروح خطرة، وجرى إجلاؤهم عبر طائرات مروحية.

ونشرت منصات المستوطنين، معلومات عن هبوط مروحيات الإسعاف في مستشفيات الداخل المحتل وهي تقل الجنود المصابين.

تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والدرون التابعة للاحتلال فوق أجواء محافظة طوباس وقلقيلية وقرى طولكرم ونابلس.

وتشهد طمون اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، لكن مقاومتها لا تتوقف عن التصدي من خلال الاشتباكات وتفجير العبوات الناسفة.

وارتكب الاحتلال في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري جريمة بقصف تجمع للمواطنين في طمون أدى لاستشهاد الطفلين، رضا علي أحمد بشارات (9 أعوام)، وحمزة عمار أحمد بشارات (10 أعوام)، والشاب آدم خير الدين أحمد بشارات (23 عاما).

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام