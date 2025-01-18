سرايا القدس: القصف المكثف على غزة يؤدي لقتل الأسرى الإسرائيليين

حذر الناطق العسكري باسم سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من أن “القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة في الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قد يؤدي إلى قتل الأسرى الإسرائيليين بالقطاع”.

وقال أبو حمزة، في تغريدات عبر موقع تليغرام اليوم السبت، إن ” كثافة القصف الإسرائيلي تذهب بنا نحو مسارين، أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الإسرائيليين أبناءها في توابيتن والخيار الثاني هو أن تستقبلهم في البيوت”.

وأكد أن “خيار الساعات الأخيرة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ بيد الجيش الإسرائيلي وحده”.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس إن “على أهالي الأسرى الإسرائيليين مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف القصف المكثف الذي يتسبب في قتل أبنائهم”.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي في القطاع (06:30 بتوقيت غرينيتش) يوم غد الأحد، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت.

لكن جيش العدو يواصل غاراته المكثفة على القطاع، وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و83 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و899 شهيدا و110 آلاف و725 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: مواقع إخبارية