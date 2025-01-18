“حماس”: طوفان الأقصى جسدت تلاحم شعبنا مع مقاومته المظفرة

أكدت حركة حماس اليوم السبت على أن معركة طوفانُ الأقصى “جسَّدت تلاحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفرة، وحطّمت غطرسة العدو، وأنها قرَّبتنا أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة”. وقالت حماس في بيان، بعد مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، “أرغمْنا الاحتلال على وقف العدوان ضدَّ شعبنا والانسحاب، رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر”.

وأشارت إلى “فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية”، قائلة إنه “لم يفلح إلاَّ في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية”. هذا وأضافت أن “دماء أبناء شعبنا الذين ارتقوا في حرب الإبادة لن تذهب هدراً، ولن تسقط بالتقادم، وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون عليها مهما طال الزّمن”.

إلى ذلك، شددت حماس أن “واجب الوقت الآن هو البدء الفوري في إنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وإيواؤه وتضميد جراحه، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار والبناء، وهذا ما عملت عليه قيادة الحركة من اليوم الأول”. ولفتت إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام