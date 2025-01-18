اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في طهران

أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الايرانية اليوم السبت، عن استشهاد قاضيين بارزين في المحكمة العليا على يد مسلح انتحر فور تنفيذه عملية الاغتيال.

وفي التفاصيل، استشهد اثنان من القضاة البارزين في البلاد، “هما حجة الإسلام والمسلمين رازيني رئيس الفرع الـ 39 للمحكمة العليا، وحجة الاسلام والمسلمين مقيسه رئيس الفرع الـ 53″، حسبما أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية.

وتابع المركز أنه “بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص الذي قام بهذا العمل الارهابي ليس لديه قضية في المحكمة العليا” في البلاد، كما أنه “لم يكن من متعاملي فروع المحكمة”.

وعن تفاصيل الاغتيال، أفاد المركز الإعلامي أن “مسلح تسلل صباح اليوم إلى المحكمة العليا، في عمل مخطط له وقام باغتيال اثنين من القضاة الشجعان وذوي الخبرة في مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب”.

وفور وقوع العمل الإرهابي، تم اتخاذ اجراءات للقبض على المسلح إلا انه انتحر فور عملية الاغتيال، لتبدأ التحقيقات حول العمل الإرهابي.

ووفقا للوكالة الايرانية الرسمية “إرنا”، فقد “وقع الحادث في مكتب القاضيين، كما كان أحد مستشاري المحكمة العليا حاضراً في مكان الحادث”.

یذکرأنه خلال العام الماضي، اتخذت السلطة القضائية إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية العملاء والعناصر التابعة للكيان الصهيوني وأمريكا والجواسيس والجماعات الإرهابية وملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم.

يُذكر أنه في كانون الثاني/يناير 1998، تم استهداف القاضي رزيني من قبل ارهابيين عندما كان رئيساً لمحكمة طهران، حيث تعرضت سيارته لهجوم من قبل سائقي الدراجات النارية عند مغادرة مكتبه مما ادّى إلى إصابته.

المصدر: ارنا