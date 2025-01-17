مسيرات حاشدة في إيران تحتفي بانتصار المقاومة الفلسطينية وإعلان وقف إطلاق النار

خرجت مسيرات حاشدة في جميع أنحاء إيران بعد صلاة الجمعة، احتفالًا بانتصار المقاومة الفلسطينية.

وقد شارك الإيرانيون في العاصمة طهران في مسيرات حاشدة، للتعبير عن فرحتهم مع أهالي قطاع غزة بقرب انتهاء العدوان الصهيوني.

وتأتي هذه المسيرات احتفالًا بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وقبول جميع شروط حركة حماس، الذي يمثل إنجازًا كبيرًا ويظهر انتصار إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم.

وأكد المشاركون أن حرب غزة أدت إلى هزيمة استراتيجية للعدو، كما تمثل انتصار الدم على السيف في مواجهة الكيان الصهيوني، مشيرين إلى أن ما حصل كان تجربة استراتيجية للمقاومة والأحرار في العالم.

المصدر: يونيوز