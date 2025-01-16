الولايات المتحدة | مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام: سأركز على جعل أمريكا أكثر أمانًا

أكدت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لمنصب المدعي العام بام بوندي، أن أولويتها ستكون توجيه وزارة العدل الأمريكية إلى التركيز على “حماية الأمريكيين وملاحقة الجريمة بشكل حازم”.

وقالت بوندي خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينها أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه “إذا تم تأكيد تعييني، سأبذل قصارى جهدي، وستكون مسؤوليتي الكبرى جعل أمريكا أكثر أمانًا”.

وتعهدت بوندي بمكافحة التحيز السياسي في الوزارة، مشيرة الى أنه “إذا تم تأكيد تعييني، سأعمل يوميًا لاستعادة الثقة والنزاهة في وزارة العدل وكل مكوناتها، حيث سيتم القضاء على التحيز الحزبي واستخدام الوزارة لأغراض سياسية، وسيتوفر لجميع الأمريكيين نفس مستوى العدالة”.

المصدر: وكالات