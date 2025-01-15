عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

الأخبار:

– الثنائي يقاطع استشارات التأليف

– تكليف سلام خديعة ومناقض للدستور

– الصفقة تتأخر ولا تنهار

البناء:

– اتفاق غزّة يكرّس انتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال باعتراف قادة أميركا والكيان

– بلينكن يعترف أن سلاح حزب الله ليس للبحث وأن سقف الهدف إبعاده عن الحدود

– سلام من بعبدا: يداي ممدودتان… وعون يرعى حواره مع الثنائيّ حول الحكومة

– القوات المسلحة اليمنية تضرب وزارة الحرب “الإسرائيلية”

اللواء:

– يد التأليف الممدودة ثابتة.. واتّصالات مع بري للمشاركة من أجل الإعمار والإصلاح

– سلام لتنفيذ القرار 1701 كاملًا بإخراج الاحتلال.. وتفجير أحياء واسعة في قرى الحافة الأمامية قبل الانسحاب

– العدوان على غزّة يترنح.. والصفقة حول الرهائن (الأسرى) الأحد

– سورة تدرس الانضمام للاتفاقيات الدولية لمحاكمة الأسد ومواجهات في اللاذقية

الجمهورية:

– اتّصالات رفيعة لتسهيل التشكيل

– للإسراع في التأليف

– لقاء عون – الخطيب: كلام مطمئن ولا تهميش لأي طرف

– هل ينجح عون وسلام في معالجة الجرح الميثاقي

الديار:

– عون: انكسار أي طرف انكسار للبنان وسلام: لا إقصاء

– الثنائي الشيعي يوازن بين المواقف: مشاركة مرهونة بالتوافق الوطني

– بيطار يحيي ملف المرفأ وتحذيرات من “دعسة ناقصة” في توقيت حساس

– مجازر تسبق وقف إطلاق النار.. قرب الإعلان عن الاتفاق في غزّة

النهار:

– تعهدات سلام “بيدين ممدودتين”

– الثنائي الشيعي هل قرأ خطأ “النشرات الجوية”؟

– تريزيغيه لـ”النهار” واثق بمستقبل جوفنتوس

الاسرار

البناء:

خفايا:

– قال مصدر نيابي إن القرار لدى الثنائي بالمشاركة في الحكومة لم يتخّذ بعد وقرار المقاطعة كذلك وإن الأمر لن يتمّ حسمه عبر شكليات الاستشارات النيابية التي تسبق تشكيل الحكومة وتوقع عقد جلسات مصارحة ونقاش عميق وتفصيلي بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور نواف سلام وقادة حركة أمل وحزب الله لأن المطلوب تفاهمات تضمن المشاركة والتزام الحكومة بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع السعودية ورئيس الجمهورية. وكان يفترض تطبيقه عبر حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وينتظر الثنائي سماع موقف الرئيس سلام من هذا الاتفاق الذي بات يعرف تفاصيله سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي.

كواليس:

– قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق غزّة إن قيادة المقاومة تلقت رسائل من حوالي 50 أسيرًا من قادة التنظيمات الفلسطينية من الأسرى المحكومين بالمؤبد يتمنون فيها على قيادة المقاومة عدم ربط التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عنهم. وكتب كلّ من هؤلاء القادة الأسرى تمنيًا شخصيًا على قادة المقاومة بأن لا تتردّد في توقيع الاتفاق إذا حقق الشروط الوطنية وبقي عالقًا على البت بالإفراج عنهم.

اللواء:

همس:

– كشف مصدر مطَّلع أن الرئيس المكلَّف هو من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة القرار 1701 الذي أوقف العمليات الحربية عام 2006.

غمز:

– تطالب جهات معنية في حزب بارز بعدم الرهان على أي علاقات تحالفية مع تيار معروف.

لغز:

– حسب أوساط دبلوماسية، فإن مهمّة سفراء الخماسية مستمرة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات.

الجمهورية:

– دأبت أحزاب ومجموعات معارضة إلى الاجتماع بمسؤولي قواعدها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من أجل تحضير مناصيرها لتقبّل تغيّر الخطاب السياسي وتخفيض النبرة تجاه الحكم.

– يضع حزب معارض بارز سلة من المستشارين والاختصاصيّين المقيمين والمغتربين في الصورة تمهيدًا لإعطائهم أدوارًا حول بعض وزراء الحكومة المقبلة.

– حضّر حزب بارز 4 أسماء من كوادره القانونية الاقتصادية لإيصال اثنَين منها إلى وزارتَين إشكاليّتَين واحدة ميثاقية والأخرى تدور حولها حملات إعلامية.

المصدر: صحف