وسائل “اعلام إسرائيلية”: إصابة 15 مستوطن أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن على “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2025 - 04:22

وسائل “اعلام إسرائيلية”: إصابة 15 مستوطن أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن على “تل أبيب”

منذ 37 mins 14 January، 2025
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