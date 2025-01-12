زلزال بالقرب من سواحل القرم

أفاد “المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل” أنه رصد هزة أرضية بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر في البحر الأسود بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المركز في بيان له “وقع الزلزال عند الساعة 17:49 بتوقيت موسكو، يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني في مياه البحر الأسود”.

واضاف المركز “كان مركز الزلزال بعمق 45 كيلومترا، وعلى بعد 75 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة كيرتش، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف شخص و60 كيلومترا إلى الجنوب من بلدة تامان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 آلاف شخص”.

لم ترد أي معلومات عن سقوط إصابات أو ضحايا بشرية أو وقوع أي دمار بسبب الزلزال.

ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض المنطقة المحيطة بمدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود لعدد من الهزات الأرضية، يوم السبت، وبلغت قوة الهزات 3.9 درجة بمقياس ريختر.

المصدر: روسيا اليوم