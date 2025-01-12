زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات منطقة في جنوب غرب المكسيك، الأحد، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، دون أن يُسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

تم تحديد مركز الزلزال على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة كوالكومان دي فاسكيز بالاريس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، وتقع على بُعد حوالي 600 كيلومتر غرب العاصمة مكسيكو.

وقع الزلزال على عمق 86.2 كيلومتر.

وقالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): إن خدمات الطوارئ الوطنية أبلغتها “بعدم وجود تطورات جديدة”، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع في كوالكومان.

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، ما يجعلها من أكثر الدول تعرضًا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ.

المصدر: مواقع