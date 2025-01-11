شرطة لوس أنجلوس تعتقل شخصًا يشتبه بضلوعه في إشعال الحريق

أفادت قناة “نيوز نايشن” التلفزيونية، نقلًا عن مصدر في هيئات حماية القانون، بأن شرطة لوس أنجلوس اعتقلت شخصًا للاشتباه في إشعاله حريق “كينيت” في غرب المدينة.

وقالت القناة إن “شرطة لوس أنجلوس أفادت بأن حريق كينيت قيد التحقيق الآن باعتباره قضية حرق متعمد، وأشارت إلى وجود شخص واحد قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق في القضية”.

من جانبها، قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إنه تم القبض على ما لا يقل عن 20 شخصًا للاشتباه في قيامهم بأعمال نهب أثناء مكافحة حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس. وذكرت الشرطة المحلية أنها ستواصل الدوريات في المنطقة وإقامة نقاط التفتيش لتوفير الأمن ومنع النهب.

ومن المتوقع أن تفرض السلطات حظرًا للتجول “في المناطق المتضررة”. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، موافقته على طلب نشر وحدات الحرس الوطني بالولاية.

ويكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما لا يقل عن خمسة حرائق غابات كبرى، أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير ما يقرب من 1900 مبنى، وتهدد معالم شهيرة. وقد تسببت الحرائق في إحراق ما يقرب من 28 ألف فدان من الأراضي. وأصدرت إدارة الولاية أوامر بإجلاء 130 ألف شخص، وتسببت الحرائق في دمار مجتمعات من ساحل المحيط الهادئ إلى باسادينا الداخلية.

المصدر: مواقع