زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا على عمق 10 كيلومترات

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرق العاصمة أديس أبابا، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وليل الأربعاء-الخميس الماضي، ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترًا شمال أواش، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعد ذلك بنحو 10 دقائق، وقع زلزال آخر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، وعلى عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ويأتي الزلزال الأخير عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، يوم الجمعة، بالإضافة إلى سلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”.

المصدر: مواقع