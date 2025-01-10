الشيخ علي الخطيب والسفير السعودي يتناولان آفاق التعاون لإعمار لبنان

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس في الحازمية، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري.

وأشار بيان عن المجلس إلى أن “أجواء اللقاء كانت إيجابية جدًا. وكانت جولة أفق في التطورات الأخيرة والتوقعات بالنسبة للمستقبل”.

وشكر العلامة الخطيب “الجهود التي بذلتها المملكة في اتجاه استقرار لبنان، وفي مقدمة ذلك المساعدة على انتخاب رئيس الجمهورية، التي تكللت أمس بالنجاح من خلال انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي”.

وتمنى على السفير “أن تواصل المملكة جهودها للمساهمة في زوال الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية، وكذلك المساهمة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب”.

وأكد السفير بخاري “أن المملكة لن تألو جهدًا في مساعدة لبنان وإخراجه من أزمته”، وقال للعلامة الخطيب: “إن أبواب المملكة مفتوحة أمامكم لزيارتها في أي وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام