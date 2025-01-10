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January 10 2025 - 14:10

“بيت يونس”… هنا تُهزم الحرب

منذ 46 mins 10 January، 2025
خاص-بيت-يونس…-هنا-تُهزم-الحرب
خاص - لبنان
محمد علوش

في بلدة زيتا الجنوبية، حيث يلتقي الإبداع بالأمل، اجتمع فنانون تشكيليون من مختلف المناطق اللبنانية لتحويل شظايا الزجاج المكسور بفعل الحرب إلى تحف فنية تنبض بالحياة والجمال.

حلّ وفد من ملتقى الألوان الفني، يرافقه وفد من منتدى الفن التشكيلي، ضيفًا على محترف بيت يونس في زيارة حملت في طياتها الإلهام ورسائل الصمود. كان في استقبالهم الأخوان محمد ونديم يونس، اللذان قدّما عرضًا شيقًا عن عمل المحترف، المرتكز على إعادة تدوير الزجاج المكسور ومواد مهملة أخرى، وتحويلها إلى لوحات ومنحوتات تسرد حكايات الصمود والمقاومة المشبعة بالأمل.

أتى الفنانون الزائرون حاملين قطع الزجاج المكسور من مناطقهم التي استهدفتها الحرب الصهيونية الأخيرة. بأيديهم المبدعة، حوّلوا تلك الشظايا إلى أعمال فنية تنطق برسائل الحياة والجمال، وتُعبّر عن إرادة لا تُقهر.

من بيت يونس، ينطلق نداء الفن، ليؤكد أن الحياة تبقى أقوى من الموت، وأن الجمال دائمًا ينتصر.

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المصدر: موقع المنار

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