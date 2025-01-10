بايدن: حرائق لوس أنجلوس هي الأسوأ في تاريخ المدينة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس أن حرائق الغابات التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس هي الأسوأ في تاريخ ولاية كاليفورنيا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص تمويلات فدرالية إضافية وموارد للمساعدة في مواجهة الأزمة.

وقال بايدن في اجتماع خاص مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض إن “هذه أسوأ وأوسع حرائق شهدتها كاليفورنيا في تاريخها”.

وأضاف أنه بمجرد اندلاع الحرائق، وافق على منح مساعدات إطفاء حرائق، وهي أداة تمويل تتيح تغطية تكاليف مكافحة الحرائق بما في ذلك معدات الإطفاء ورواتب رجال الإطفاء والقدرات الخاصة مثل الطائرات.

وأشار بايدن إلى أن الحكومة الفدرالية أرسلت جميع الموارد الممكنة إلى جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك 400 من رجال الإطفاء الفدراليين، وأكثر من 30 طائرة هليكوبتر وطائرة إطفاء، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز C-130 التابعة لوزارة الدفاع، والمجهزة لمكافحة الحرائق.

واختتم بايدن بالقول “إلى الأسر التي تأثرت بهذا الكارثة، أنتم تعيشون في كابوس، وأعلم ذلك. وأعدكم أننا سنساعدكم في تجاوز هذه المحنة، وسنعمل على تعافيكم وإعادة بناء ما دُمّر”.

المصدر: وكالات