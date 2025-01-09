غزة | شهداء بقصف على القطاع وتعزيزات عسكرية للعدو بمخيم جباليا

في اليوم الـ461 من العدوان على غزة، أعلن إعلام العدو أن 10 جنود قتلوا منذ بداية العملية في بيت حانون شمال قطاع غزة قبل أسبوعين. يأتي ذلك وسط استمرار العدو بارتكاب المجازر بحق الأبرياء، إذ أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46006 شهيداً و109378 جريحاً.

هذا وتواصل مستشفيات القطاع مناشدة المؤسسات الدولية إدخال الوقود بشكل عاجل. وفي هذا الاطار، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن نفاد الوقود في مستشفى ناصر (جنوب قطاع غزة) يعرض حياة حديثي الولادة والمرضى بشكل العام لخطر شديد.

وجاء ذلك في تعليق لهذه المنظمة على الوضع الصحي بالقطاع الفلسطيني، مشيرة إلى أن مستشفيات “ناصر” و”شهداء الأقصى” و”الأوروبي” في غزة على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في القصف المعادي المتواصل على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي شمال القطاع، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بجباليا البلد، في حين استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك بينما وصلت تعزيزات عسكرية لجيش العدو إلى مخيم جباليا وسط قصف وإطلاق نار في محيط مستشفى العودة. وأصيب مواطن بنيران طائرة مسيرة “كواد كابتر” في محيط بركة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت مصار محلية باستشهاد الشاب عبد الرحمن القرا متأثرًا بإصابته قبل أيام بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

هذا وارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط أرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت دبابات الاحتلال قذائفها ونيران رشاشاتها على منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة (السودانية، المخابرات، والكرامة).

وارتقى 5 شهداء بينهم أب و3 من اطفاله وطفل آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خروف في مخيم النصيرات وسط القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية