مخاوف اسرائيلية من مؤشرات مواجهة متصاعدة في الضفة الغربية

تتزايد المخاوف في كيان الاحتلال من مؤشرات المواجهة المتصاعدة في الضفة الغربية، لا سميا مع نجاح المقاومين الفلسطينيين من ايقاع خسائر مؤلمة بين الجنود والمستوطنين الصهاينة.

وعاد التركيز الصهيوني على الضفة الغربية كأحد الجبهات المرشحة للاشتعال بشكل كبير في المرحلة المقبلة بعد النجاحات التي حققها المقاومون الفلسطينيون في استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين.

هذا الواقع بات يشكل خطرا مباشرا يجب التعامل معه وفق الخبراء الصهاينة ما يستدعي حشدا للقوات وتكثيفا للعمليات العسكرية وحديثا عن اجتياحات جديدة لمناطق في شمال الضفة، كان جيش العدو قد اجتاحها سابقا من دون ان يؤدي ذلك الى توفير الامن للاحتلال والمستوطنين.

ورفع المستوطنون الصهاينة صرختهم بالدعوة الى فرض حصار على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بل الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك وشن عمليات برية واسعة على شكل العمليات في قطاع غزة.

خبراء صهاينة حذروا من الانجرار خلف ردود الافعال في الضفة الغربية والتعامل مع هذه الساحة بحذر شديد، والعمل على تعزيز دور السلطة الفلسطينية من اجل الحد من العمليات ضد الاهداف الصهيونية.

المتطرف سموتريتش يدعو لتوسيع عمليات جيش الاحتلال بالضفة

هذا، دعا المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والانتقال من مرحلة “الدفاع إلى الهجوم”.

جاء ذلك أثناء لقائه قادة من المستوطنين في الضفة على خلفية عملية للمقاومة الفلسطينية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة أمس الاثنين، وبعد يوم من دعوته إلى ممارسة الإبادة والتطهير العرقي في جنين ونابلس، مشيرا إلى أن من يعتمد على السلطة الفلسطينية في حماية أمنه سيستيقظ على صباح دموي.

وكان نتنياهو قد أجرى مساء أمس الاثنين تقييما للوضع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الحرب ورئيس أركان الجيش ومدير جهاز الأمن العام والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين.

المصدر: موقع المنار