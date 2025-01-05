الصحة العالمية: لا معلومات حديثة عن مدير مستشفى كمال عدوان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تحصل على معلومات حديثة عن مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، د. حسام أبو صفية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس “منذ اعتقال مدير المستشفى د. حسام أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية”، مضيفاً، في منشور عبر “إكس”، أنه “نواصل دعوتنا “إسرائيل” للإفراج عن أبو صفية”.

وذكر أن مستشفى كمال عدوان دهمته قوات العدو وأحرقته وخرج عن الخدمة تماماً، لافتاً إلى أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يجب أن تنتهي، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة اعتقال الجيش الإسرائيلي أبو صفية بمحافظة شمال غزة. وقبل اعتقال د. أبو صفية بيوم واحد، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله.

وبدعم أميركي يرتكب كيان العدو منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر: عرب 48