العدو يخرق اتفاق وقف اطلاق النار مجدداً.. توغل في الطيبة وتفجيرات في مارون الراس وعيترون

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من خروقاته اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار في القرى الجنوبية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ان كان عبر التوغلات التي يقوم بها جنوده، أو عمليات التفجير والتفخيخ والتمشيط.

ومنذ ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، نفذ الجيش الاسرائيلي سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، حيث قامت قواته بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون. كما ودخلت قوة معادية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها، بالتزامن مع قيام قوة مؤللة اسرائيلية تضم جرافات بعمليات تجريف في بلدة عيترون.

ونفذ الجيش الاسرائيلي عمليات تفجير في منطقة مثلث طيرحرفا – الجبين. وأفاد مراسل المنار بأن هذه المنطقة كان من المقرر ان ينتشر الجيش اللبناني فيها، ونقل آليات إليها. في حين أن تفجيرات العدو في بلدة شيحين بالأمس، حالت دون وصول الجيش اللبناني إلى المنطقة أيضاً.

وسجل صباح اليوم تحركات عسكرية اسرائيلية في أكثر من منطقة عند الحدود الجنوبية. وفي الوقت نفسه يواصل الاحتلال خروقاته الجوية عبر طائرات الاستطلاع أو الحربية، التي تجوب سماء جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار