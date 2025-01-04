اليونيفيل: الجيش الاسرائيلي ينتهك بشكل صارخ القرار 1701 والقانون الدولي

أكدت القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل) في بيان لها السبت ان “التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي”.

وقال البيان إن “جنود حفظ السلام شاهدوا صباح اليوم(السبت) جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلا يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة” وشدد على ان ذلك “يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي”.

ودعا البيان “جميع الأطراف إلى تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام