الطيران الحربي التركي يستهدف بـ4 غارات جوية مواقع “قسد” في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 15:56

الطيران الحربي التركي يستهدف بـ4 غارات جوية مواقع “قسد” في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة

منذ 19 mins 4 January، 2025
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