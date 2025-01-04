اليونان: اعتقال 22 تركياً ضالعين في نشاط عصابات إجرامية

أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال 12 مواطناً تركياً متورطين في نشاط عصابات إجرامية، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.

وأوضحت الشرطة في بيان لها: “خلال عمليات أمنية في أتيكا وسالونيك لتفكيك العصابات الإجرامية التي تتكون من مواطنين أتراك، تم اعتقال 10 مواطنين أتراك ومواطن لبناني، واحتجاز 12 مواطناً تركياً آخرين. كما تم العثور على مسدس مزود بمخزن يحتوي على 12 طلقة، وبندقية هوائية، وكمية من الحشيش”.

وأضاف البيان أن عمليات الشرطة ضد “المافيا التركية” بدأت في أواخر عام 2024، بعد مقتل رجل وسط العاصمة أثينا واثنين آخرين في منطقة غليفادا الساحلية جنوبي العاصمة. وفي 11 ديسمبر الماضي، ألقت الشرطة القبض على 8 مواطنين أتراك، واحتجزت 8 آخرين، وصادرت 49 قطعة سلاح.

وبحسب تقديرات وسائل الإعلام اليونانية، قُتل أكثر من 10 مواطنين أتراك في اليونان منذ سبتمبر 2023، في إطار مواجهة مستمرة بين جماعات المافيا التركية المتنافسة. وكان آخر الضحايا ثلاثة رجال من أصل كردي في غليفادا، حيث أصيب اثنان منهم بجروح قاتلة.

المصدر: مواقع