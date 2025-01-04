الشرطة الأميركية: جندي القوات الخاصة ومفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب ترك رسالتين

ذكرت السلطات في مدينة لاس فيغاس أن الجندي الأمريكي الذي فجر سيارة تسلا سايبرتراك أمام فندق ترامب الدولي قد ترك وراءه رسالتين.

وقال مساعد مدير مركز شرطة لاس فيغاس ديري كوريين خلال مؤتمر صحفي، إن أحد النصوص المستخلصة من إحدى الرسائل التي تركها الجندي يتضمن: “أيها الزملاء من الجنود والمحاربين القدامى وجميع الأمريكيين، حان الوقت للاستيقاظ”.

وأفادت السلطات يوم الخميس بأن الجندي الأمريكي، ماثيو ليفيلسبرجر، الذي ينتمي إلى القوات الخاصة الأمريكية، أطلق النار على نفسه قبل انفجار سيارة تسلا سايبرتراك خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس. وقال المسؤولون إن دوافعه لا تزال “مجهولة”.

تم العثور على ليفيلسبرجر، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو عضو في قوات “القبعات الخضراء”، ميتًا في السيارة المملوءة بحاويات وقود وألعاب نارية التي انفجرت فيما بعد.

وقد احترق جسده لدرجة أنه أصبح غير قابل للتعرف عليه، لكن شريف لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، قال إن السلطات واثقة من أنه كان الشخص الوحيد في السيارة.

يذكر أن هذا الحادث وقع بعد ساعات من هجوم منفصل في حي فرينش كوارتر في نيو أورلينز، حيث دهس شاحنة مجموعة من الأشخاص مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة آخرين. ورغم أن التحقيقات كانت تدرس إمكانية وجود صلة بين الحادثين، أكدت السلطات في نيو أورلينز أن الهجوم هناك كان هجومًا فرديًا.

المصدر: مواقع