عراقجي: مستعدون لاستئناف المفاوضات وفق صيغة “الاتفاق النووي”

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “استعداد ايران لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وفق صيغة الاتفاق النووي”.

وقال عراقجي في حديث له الجمعة “لقد تفاوضنا بنية حسنة لأكثر من عامين مع مجموعة دول (1+5) وتمكنا من التوصل إلى اتفاق شهد العالم بأسره بأنه إنجاز دبلوماسي كبير”، وتابع “قمنا بتنفيذ الاتفاق بنية صادقة، لكن الولايات المتحدة هي التي قررت، دون أي مبرر، الانسحاب منه، مما أوصل الأمور إلى هذه النقطة”.

وأضاف عراقجي “ما زلنا على استعداد للمشاركة في مفاوضات بنّاءة ودون تأخير بهدف الوصول إلى اتفاق”، واوضح “الصيغة التي نراها مناسبة هي ذاتها صيغة الاتفاق النووي، التي ترتكز على بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات وعلى هذا الأساس، نحن مستعدون للتفاوض”.

وحول المفاوضات مع الدول الأوروبية، قال عراقجي “لقد أجرينا جولة من المفاوضات مع الدول الأوروبية وتم تحديد الجولة الثانية، التي ستعقد خلال أقل من أسبوعين مع ثلاث دول أوروبية”.

من جهة ثانية، قال عراقجي “حول العلاقات مع الادارة الاميركية سنحددها بحسب السياسات التي تعلنها هذه الادارة”، وتابع ان الصين وروسيا، كعضوين فعّالين في المفاوضات السابقة، يجب أن تستمرا في لعب دور بنّاء، وهو ما تريده إيران”.

المصدر: وكالة تسنيم