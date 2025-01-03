عشرات الشهداء في قطاع غزة… والاحتلال يكثف غاراته على الوسط

في الوقت الذي يرزح فيه شمال قطاع غزة لليوم الـ 91 توالياً، تحت حصار وتجويع يفرضه العدو وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة، تواصل المقاومة تصديها لهذا العدو المجرم وتوجيه ضربات مؤلمة له، إذ أعلنت

صحيفة “معاريف” العبرية عن إصابة “3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس في جباليا شمالي القطاع”. يأتي ذلك يعد يوم دامٍ خلّف 85 شهيدا، عقب استهداف الاحتلال منازل وخيام نازحين وتجمعات لمدنيين، كما كثّف الاحتلال استهداف مستشفيات شمال القطاع بالقصف المدفعي وحرق المنازل.

أما بالنسبة لتطورات العدوان، فقد استشهد 17 فلسطينياً، بينهم صحفي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم شهد تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على القطاع الفلسطيني المحاصر. هذا واستشهد 3 فلسطينيين ووقع عدد من المصابين في قصف معادي على فلسطينيين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية أن 90 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارات معادية على القطاع، منهم 43 شخصا شمال القطاع أمس. كما استشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على 3 منازل وسط قطاع غزة فجر اليوم.

يُذكر أن الصحفي عمر الديراوي، استشهد اثر غارة معادية استهدفت منزل أسرته في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد المصور الصحفي حسن القيشاوي إثر استهدافه بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

الطبيب خالد السعيدني، يواصل أداء عمله رغم فقده ساقه في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/TwnTLWTIOQ — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) January 2, 2025



وقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة البربري، في شارع الجلاء غربي مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط القطاع. وخلال الساعات القليلة الماضية، استشهد 5 فلسطينيين -بينهم طفلان- إثر قصف الاحتلال شقة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد أسفر قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة السوارحة جنوب غربي مخيم النصيرات عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وغرب مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وآخرين أصيبوا، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ. وقرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة أبو لبدة. وقد نقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثث الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ناصر أنهم استقبلوا جثامين 4 شهداء بينهم طفلة، إضافة إلى عدد من المصابين، وذلك بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف جوي خيمة تؤوي نازحين شمال خان يونس.

وفي الأثناء، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 20 شخصا استشهدوا في مجزرتين بجباليا النزلة والمواصي. وأضاف في تصريحات لـ “قناة الجزيرة” أن معظم الضحايا الذين يتعامل معهم الدفاع المدني أطفال ونساء، وأن ذلك يؤكد إصرار الاحتلال على المضي فيما تسمى سياسة التطهير العرقي. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 71 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

🌐 شاهد | إصابات بينهم أطفال جراء قصف الاحتـ ـلال منزلاً لعائلة الديراوي في الزوايدة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/t4hHSKF286 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2025

وشمال القطاع، أضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت -وفق آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة بغزة- 45 ألفا و581 شهيدا، و108 آلاف و438 مصابا، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: مواقع إخبارية