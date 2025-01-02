المشتبه به في انفجار لاس فيغاس كان مصاباً بطلق ناري في الرأس

أعلنت السلطات الأميركية أنّ المشتبه به في تفجير شاحنة “سايبرتراك” التي تنتجها شركة تيسلا خارج “فندق ترامب” في لاس فيغاس، كان مصابا بطلق ناري في الرأس، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال “شريف شرطة” لاس فيغاس كيفن مكماهيل للصحافيين: “اكتشفنا أيضا عبر تقرير الطبيب الشرعي أنّ الشخص كان مصابا بطلق ناري في الرأس قبل انفجار السيارة”، ملمّحا الى أنه قد يكون حاول الانتحار. وأضاف أنّه لم يتم التعرّف على الجثة بشكل رسمي بعد.

إلى ذلك، أكدت السلطات الأميركية أن دوافع المشتبه به في انفجار شاحنة “سايبرتراك” ما زالت “غير معروفة”.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” سبنسبر إيفانز للصحافيين إن “الدافع في هذه اللحظة لا يزال غير معروف”، مشيرا الى أن المحققين لا يتجاهلون أن الانفجار وقع عند مدخل فندق يحمل اسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفي سيارة تنتجها شركة أحد داعميه أبرز داعميه وحلفائه إيلون ماسك.

ولكن إيفانز شدد على أن السلطات “ليس في حوزتها حاليا أي معلومات تؤكد بشكل قاطع” أن دوافع الانفجار مرتبطة بأيديولوجيا معينة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية