حماس: استشهاد 5 أسرى بسجون العدو الاسرائيلي دليل دامغ على مدى وحشيته

قالت حركة حماس في بيان لها الاثنين إن “ارتقاء خمسة أسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال الساعات الأخيرة، دليل دامغ على مدى وحشيته وانسلاخه عن كافة القيم الإنسانية”.

وأضافت حماس ان “انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق أسرانا البواسل داخل السجون وجرائم الإخفاء القسري وسياسة الإهمال الطبي وعمليات التعذيب والتنكيل والحرمان، إنما هي نتاج لحالة العجز الدولي المريب والانحياز الأمريكي الظالم بحق أبناء شعبنا الرازح تحت الاحتلال”.

ودعت حماس لمسيرات حاشدة، وتابعت “نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للخروج بفعاليات حاشدة لنصرة الأسرى الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة تزامنا مع حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة”، وطالبت “كافة المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف فاعلة بإدانة الاحتلال وسياساته الوحشية وملاحقة قادته ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية”.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير، الاثنين، استشهاد خمسة اسرى فلسطينيين من قطاع غزة في سجون العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة، متهمين السلطات الصهيونية بتنفيذ عمليات تصفية وقتل بحق هؤلاء.

ونشرت الهيئتان الفلسطينيتان أسماء الاسرى الذين استشهدوا وهم “محمد رشيد عكة (44 عاما)، سمير محمود الكحلوت (52 عاما)، زهير عمر الشريف (58 عاما)، محمد أنور لبد (57 عاما)”، وكان نادي الأسير الفلسطيني قد تبلغ الأحد باستشهاد الاسير أشرف محمد أبو وردة من غزة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم