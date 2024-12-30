مدير منظمة الصحة العالمية يحمّل العدو الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء

حمل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين العدو الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء الدولي باليمن، موضحا أنه وزملاؤه في الأمم المتحدة “نجوا من الموت بأعجوبة”.

ووصف تيدروس المشهد في المطار أثناء العدوان الاسرائيلي الذي وقع يوم الخميس الماضي بأنه “فوضوي للغاية”، قائلا “أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها”، وأضاف “كان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين بمجال الصحة في مناطق الحرب حول العالم”.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنه وزملاؤه في الأمم المتحدة “نجوا من الموت بأعجوبة” في مطار صنعاء الدولي عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المنشأة. وأوضح أن “القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه، فيما أسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، فضلا عن أضرار في المطار”.

المصدر: روسيا اليوم