السيد فضل الله: لا خيار لنا إلا أن نعيش معا في وطننا المتنوع

قال السيد علي فضل الله “نعيش في وطن متنوع شئنا أم أبينا ولا خيار لنا إلا أن نعيش معا”، وتابع “ليست مبادرتنا الدائمة لتعزيز العيش المشترك تجاه الآخرين نقطة ضعف بل هي نقطة قوة فينا بأن نبادر لمد جسر التواصل مع الآخر وأن نعمل على توحيد الصفوف لا تقسيمها”.

واضاف السيد فضل الله في حديث له الاثنين “لم نكن يوما من الدعاة إلى العزلة والانسلاخ عن الوطن بل سنبقى راسخين في هذه الأرض رسوخ السنديان والأرز”، وأكد “لن نسحب يدنا الممدودة حتى لو سحبها الآخرون وسنبقى مصرين على بناء دولة الإنسان والعدل ودولة القانون ودولة الحرية والاستقلال القادرة على حماية القيم الإنسانية وصون الأرض والعرض والثروة،.

وأشار السيد فضل الله إلى “أننا وفي مناسبة ميلاد السيد المسيح(ع) علينا أن نعيش روحيته في الانفتاح ومد الجسور والتواصل والمحبة والتسامح، هذه الروحية التي يجب أن نحملها وأن نعمقها في كل منطقة من المناطق التي نتواجد فيها”، واضاف “يجب ان نكون حريصين على هذا التواصل، فنحن لسنا مؤسسات مغلقة هي مؤسسات مفتوحة ونحن نبحث دوما عن اللقاء والتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية ولا نكف عن البحث الدائم عن ايجاد آليات التواصل ومتابعته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام