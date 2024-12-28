القوات المسلحة اليمنية: العملية نُفِّذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2” أصاب هدفه بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 16:18

القوات المسلحة اليمنية: العملية نُفِّذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2” أصاب هدفه بنجاح

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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